L'amica geniale 2 – Storia del nuovo cognome: trama, cast e anticipazioni Finalmente tra poche ore prenderà il via L'amica geniale 2- Storia del nuovo cognome. L'attesa prima puntata della serie televisiva andrà in onda stasera 10 febbraio 2020 alle 21:20 sulla rete ammiraglia con due emozionanti episodi che sembrano avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico. Alla regia del racconto, prodotto da The Apartment and Wildside, parte di Fremantle e da Fandango in collaborazione con Rai Fiction, HBO Entertainment, Mowe e Umedia, è tornato Saverio Costanzo che ha già dimostrato grande maestria nel dirigere la trasposizione per il piccolo schermo del primo romanzo della quadrilogia di Elena Ferrante, scrittrice dall'identità nascosta. Ma vediamo cos'ha in serbo per noi L'amica geniale 2!

