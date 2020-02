L’Amica Geniale 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 17 febbraio 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’Amica Geniale 2 seconda puntata. Lunedì 17 febbraio 2020 torna su Rai 1 la serie tv tratta dai best seller di Elena Ferrante con gli episodi inediti della seconda stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Amica Geniale 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 17 febbraio 2020 L’Amica Geniale 2 episodio 3 Scancellare. La foto di Lila viene messa in bella mostra nella vetrina del nuovo negozio in centro, mentre Lila inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci mettendo in campo tutto il suo carisma e la sua innata furbizia. Gli affari tra suo marito e i Solara crescono insieme ad altrettanti rancori e dissapori, ma Lila riesce sempre a ottenere tutto ciò che vuole… L’Amica Geniale 2 episodio 4 Il bacio. Dopo il matrimonio di Rino e Pinuccia, organizzato in tutta fretta perché la ragazza è ... cubemagazine

repubblica : 'L'amica geniale', tornano Elena e Lila: avere 16 anni, il secondo capitolo della loro vita è difficile [aggiorname… - RaiUno : A #Sanremo2020 Lila e Lenù 'L'Amica Geniale, Storia del nuovo cognome' una serie di #SaverioCostanzo Dal 10 febb… - IlContiAndrea : Ospiti di stasera Mika, Lewis Capaldi, Roberto Benigni (previsto in scaletta alle 22:40) e il cast de “L'amica geni… -