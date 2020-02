L’amica geniale 2: le anticipazioni sulla prima puntata (Di lunedì 10 febbraio 2020) Prenderà il via lunedì 10 febbraio 2020 in prima serata su Rai Uno la seconda stagione de “L’amica geniale”. La serie tv, che riprende il secondo romanzo della saga firmata da Elena Ferrante, si intitola “Storia del nuovo cognome” e ci rivelerà quanto accaduto nella vita delle due giovani protagoniste. Lila ed Elena vivono infatti due vite del tutto differenti, seguendo a proprio modo un destino drammatico. Per la regia di Saverio Costanzo, la trama riprenderà da dove era stata lasciata nello scorso capitolo. Ritroveremo dunque le due ragazze all’età di 16 anni, mentre entrambe si trovano di fronte a un bivio. Lila, in particolare, si porrà diverse domande sulla propria identità, dopo aver accettato di prendere il cognome del marito. La giovane sente infatti di aver perso un pezzo di sé stessa, chiedendosi se non sia già tardi per riprendere in mano la ... notizie

