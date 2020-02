L’amica geniale 2, la recensione degli episodi 1 e 2: Tra violenza ed emancipazione (Di lunedì 10 febbraio 2020) La recensione de L'amica geniale 2x01 e 2x02: Saverio Costanzo prepara il terreno per affrontare le rotture che definiranno irreversibilmente il destino delle due protagoniste. Smarginano l'una nell'altra, crescono, si emancipano e sfumano in una serie di strappi anticipati già da alcune scelte stilistiche dei primi episodi. È così che ritroveremo Lila e Elena, le protagoniste della serie basata sui romanzi di Elena Ferrante, che dal 10 febbraio torna in prima serata su Raiuno con la seconda stagione. Come leggerete nella recensione de L'amica geniale 2, episodi 1 e 2, è chiaro sin dall'inizio che la serie riprenda all'insegna della continuità con la prima, ma solo per distaccarsene poco dopo, ponendo le basi di ciò che sarà il fulcro di questo secondo capitolo: la lotta ... movieplayer

repubblica : 'L'amica geniale', tornano Elena e Lila: avere 16 anni, il secondo capitolo della loro vita è difficile [aggiorname… - RaiUno : A #Sanremo2020 Lila e Lenù 'L'Amica Geniale, Storia del nuovo cognome' una serie di #SaverioCostanzo Dal 10 febb… - IlContiAndrea : Ospiti di stasera Mika, Lewis Capaldi, Roberto Benigni (previsto in scaletta alle 22:40) e il cast de “L'amica geni… -