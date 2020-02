L’AMICA GENIALE 2, anticipazioni seconda puntata di lunedì 17 febbraio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ecco le anticipazioni della seconda puntata della fiction L’AMICA GENIALE 2 (suddivisa in episodio 3 e 4, dai titoli Scancellare e Il bacio), in onda su Rai 1 in prima serata lunedì 17 febbraio 2020: La foto del matrimonio di Lila (Gaia Girace) viene messa nella vetrina del nuovo negozio di scarpe nel centro, mentre la ragazza nel frattempo inizia a lavorare nella nuova salumeria di proprietà dei Carracci. Tra lei e il marito tuttavia ci sono sempre dissapori e contrasti, anche se Lila – con il suo carattere forte – riesce a ottenere il permesso di accompagnare Lenù (Margherita Mazzucco) a una festa. Gli spoiler ci dicono inoltre di un improvviso matrimonio tra Rino e Pinuccia, organizzato in tutta fretta considerato che la ragazza è incinta, mentre Lenù accetta infine di accompagnare la sua amica Lila e sua cognata in vacanza, a patto che si vada a Ischia (dove sa che ... tvsoap

