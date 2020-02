L’AMICA GENIALE 2, anticipazioni prima puntata. Da stasera su Rai 1 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sta per terminare l’attesa per Storia del nuovo cognome, secondo capitolo de L’Amica GENIALE, la serie dei record tratta dall’omonimo best seller mondiale della scrittrice partenopea Elena Ferrante. Otto nuovi episodi per un totale di quattro prime serate, in onda da stasera (lunedì 10 febbraio) su Rai 1. Una nuova stagione che riprende esattamente da dove si era interrotta la prima. Dopo il matrimonio con Stefano (Giovanni Amura), per Lila (Gaia Girace) inizia un calvario insopportabile: l’assunzione del cognome del marito la fa sentire diversa, smarrita, una proprietà dell’uomo violento che ha sposato. Inoltre, la scoperta dell’accordo stretto dal marito con i Solara spiazza completamente la ragazza. Elena (Margherita Mazzucco) continua ad eccellere nello studio, ma proprio durante il matrimonio dell’amica si rende conto di non appartenere più al ... tvsoap

RaiUno : A #Sanremo2020 Lila e Lenù 'L'Amica Geniale, Storia del nuovo cognome' una serie di #SaverioCostanzo Dal 10 febb… - IlContiAndrea : Ospiti di stasera Mika, Lewis Capaldi, Roberto Benigni (previsto in scaletta alle 22:40) e il cast de “L'amica geni… - Kariswhoo : mi giudicate tutti se stasera non guardo l’amica geniale per vedere il gfvip vero sì lo so che lo fate e avete ragi… -