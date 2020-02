L’allarme dell’Oms. Il Coronavirus si sta diffondendo anche tra persone che non hanno viaggiato in Cina (Di lunedì 10 febbraio 2020) I casi di Coronavirus potrebbero essere “la punta dell’iceberg”. E’ quanto ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, annunciando che una “missione di esperti internazionali” è partita per la Cina per coordinare la risposta all’epidemia. In un tweet Ghebreyesus ha sottolineato che “ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione del 2019nCoV da persone che non hanno fatto viaggi in Cina”. “La rilevazione di un piccolo numero di casi – ha osservato il numero uno dell’Oms – potrebbe indicare una più estesa trasmissione in altri Paesi; in breve, potremmo soltanto aver visto la punta dell’iceberg”. Se all’estero il contagio sembra aver viaggiato a un passo più lento della Cina, Ghebreyesus non ha escluso la possibilità che ... lanotiziagiornale

