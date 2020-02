L'algoritmo di Airbnb per riconoscere gli squilibrati (Di lunedì 10 febbraio 2020) La società californiana ha acquisito Trooly, una startup con una nuova tecnologia. L'obiettivo è quello di garantire che l'immobile non subisca danni da parte di affittuari psicologicamente instabili repubblica

