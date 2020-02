La tempesta Ciara sul Nord Europa: vento, voli annullati e disagi (Di lunedì 10 febbraio 2020) voli annullati, traghetti sospesi tra Francia e Inghilterra, black out diffusi: la tempesta Ciara sta mettendo a dura prova il Nord dell'Europa. In Irlanda e Regno Unito migliaia di case senza elettricità, nevicate e piogge intense. disagi anche in Belgio e Germania, scuole chiuse per precauzione in molte zone, decine di voli cancellati nei principali scali tedeschi e venti oltre i 100 km orari. Stessa situazione in Francia, con il Nord particolarmente esposto ai forti venti che sulla Manica hanno raggiunto i 160 chilometri orari. Circa 130.000 famiglie sono state private di elettricità, molti i disagi al traffico, soprattutto quello ferroviario. Secondo il sito Transilien.com, che elenca i problemi sulla rete, parte del traffico RER A è stato interrotto a causa di un albero caduto su un cavo di alimentazione a Houilles mentre l'intera linea B stava funzionando a rallentato dopo ... ilfogliettone

SkyTG24 : La tempesta #Ciara, arrivata dall'Atlantico, ha colpito anche i Paesi Bassi, costringendo a diramare un'allerta ara… - SkyTG24 : La tempesta Ciara, che sta flagellando in queste ore l’Europa settentrionale, ha raggiunto anche #Londra causando m… - Agenzia_Ansa : Prima vittima in Gran Bretagna per il passaggio della tempesta Ciara. Un cinquantottenne è stato schiacciato da un… -