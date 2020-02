La tempesta Ciara spaventa la Germania: voli e treni cancellati, venti fino a 180 km/h (Di lunedì 10 febbraio 2020) Europa in allerta per la tempesta Ciara che in queste ore sta causando danni e disagi. Dopo la Gran Bretagna, la tempesta non risparmia neanche la Germania dove si sono riscontrati danni, disagi e rallentamenti. I venti, con una velocità di 180 Km/h, hanno obbligato allo stop dei voli e dei treni, che dopo il fermo di ieri hanno ripreso solo in parte a viaggiare. Situazione più complessa per i voli: l’aeroporto di Monaco di Baviera ha imposto il divieto di atterraggio per tutta la giornata. In Nord Reno-Westfalia, il Land più popoloso della Germania, la tempesta Ciara ha portato oltre 7.100 operazioni e ha provocato 13 feriti, di cui uno grave, come riferisce Dpa. Si tratta di un ragazzo di diciassette anni di Padeborn ancora in pericolo di vita dopo che un ramo gli è caduto in testa. Il caos ha coinvolto anche strade e autostrade: stamattina in Nord Reno-Westfalia si ... meteoweb.eu

