La tempesta Ciara si abbatte sull’Europa, raffiche di burrasca sull’Italia (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’Europa nella morsa della tempesta Ciara. In Francia chiusa la Torre Eiffel, in Gran Bretagna la Regina Elisabetta ‘diserta’ la messa domenicale. Problemi anche in Germania. Europa bloccata dalla tempesta Ciara, che sta interessando la parte settentrionale del Vecchio Continente, dove si registrano problemi e disagi per la popolazione. Di seguito un video che mostra le forti raffiche di vento che stanno flagellando l’Europa settentrionale. tempesta Ciara nel Regno Unito, venti a 180km/h: impossibile stare in piedi!<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f32a.png" alt=" newsmondo

SkyTG24 : La tempesta Ciara, che sta flagellando in queste ore l’Europa settentrionale, ha raggiunto anche #Londra causando m… - repubblica : La tempesta Ciara si abbatte sull'Europa. La Francia chiude la Tour Eiffel [aggiornamento delle 19:19] - Corriere : New York-Londra in 4 ore 56’: nuovo record grazie alla tempesta che spinge gli aerei -