La Tempesta Ciara sferza il Nord Europa: 130mila case senza elettricità in Francia (Di lunedì 10 febbraio 2020) A causa della Tempesta Ciara che sta sferzando il Nord Europa in queste ore, sono circa 130mila le abitazioni senza corrente elettrica in Francia. Si registrano gravi danni e disagi anche in Germania, Olanda, e Regno Unito.L'articolo La Tempesta Ciara sferza il Nord Europa: 130mila case senza elettricità in Francia Meteo Web. meteoweb.eu

repubblica : La tempesta Ciara si abbatte sull'Europa. La Francia chiude la Tour Eiffel [aggiornamento delle 19:19] - Corriere : New York-Londra in 4 ore 56’: nuovo record grazie alla tempesta che spinge gli aerei - MediasetTgcom24 : Maltempo in Europa, chiusa la Tour Eiffel a causa della tempesta Ciara #maltempo -