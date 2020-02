La tempesta Ciara ha accorciato la durata dei voli tra Usa ed Europa (Di lunedì 10 febbraio 2020) (foto: Steve Parsons/ Getty Images) Un volo di linea della British Airways ha impiegato quattro ore e 56 minuti per percorrere la tratta New York-Londra, arrivando in anticipo di ben due ore. L’aereo in questione, un Boeing 747, ha lasciato l’aeroporto internazionale Kennedy alle 18:47 (ora locale) di sabato 8 febbraio ed è arrivato all’aeroporto di Heathrow alle 4:43 di domenica 9, anziché alle 6:25 del mattino come previsto. Il tempo medio di volo su quella rotta negli ultimi 30 giorni è stato di sei ore e 13 minuti, specifica Flightradar24, il sito specializzato che ha rilevato il record. Thanks to a strong, well-positioned jet stream, a @British Airways 747 managed a new New York-London subsonic speed record today, making the journey in 4 hours 56 minutes—17 minutes faster than the previous record. https://t.co/HISXpN6Vns #BA112 pic.twitter.com/A2R42rsx14 — ... wired

SkyTG24 : La tempesta Ciara, che sta flagellando in queste ore l’Europa settentrionale, ha raggiunto anche #Londra causando m… - Corriere : New York-Londra in 4 ore 56’: nuovo record grazie alla tempesta che spinge gli aerei - Agenzia_Ansa : Prima vittima in Gran Bretagna per il passaggio della tempesta Ciara. Un cinquantottenne è stato schiacciato da un… -