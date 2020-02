La storia dell’intervista al Grande Artista Trasgressivo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una decina d’anni fa venni chiamato da Alessandro Q. Ferrari per scrivere in una rivista emergente, un progetto ambizioso e stupendo che ancora oggi, secondo me, avrebbe possibilità. Per farla partire dovevamo consegnare due o tre numeri già fatti a una casa editrice di primo livello, che aveva già visto le prime cose e si era dichiarata interessata. Per il secondo numero stiamo cercando un personaggio che meriti di essere approfondito – ci sono persone, dietro le maschere dei personaggi pubblici – ma sia anche pop e controverso. Tramite un giro di contatti e favori, complice il fatto che Milano è piccola, riusciamo a ottenere un’intervista con Il Grande Artista. Si tratta(va) di un personaggio controverso, con una storia d’amore che aveva fatto la gioia dei mensili scandalistici, ed era avvolto dal fascino del genio dannato.Segui Termometro Politico su Google ... termometropolitico

