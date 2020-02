La stangata su Pierò Pelù: 20mila euro (e le scuse) a Renzi. Lo definì «boy scout di Licio Gelli» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il rocker fiorentino Piero Pelù con la sua partecipazione a questo ultimo Festival di Sanremo, dove si è classificato quinto con la canzone Gigante è tornato prepotentemente sulla cresta dell’onda. A far parlare del cantante però oggi è anche una vicenda legata ai suoi rapporti burrascosi con l’ex premier Matteo Renzi. Secondo quanto rivela il Corriere della Sera, infatti, il cantante avrebbe risarcito il leader di Italia Viva con 20mila euro per una frase, giudicata ingiuriosa, che Pelù pronunciò nel 2014 durante il concerto del Primo Maggio. Insieme al risarcimento sarebbero arrivate le scuse per le parole utilizzate. Dal palco di Piazza San Giovanni, l’ex frontman dei Litfiba aveva definito Renzi, da poco arrivato a Palazzo Chigi, «il non eletto e boy scout di Licio Gelli». Allora Renzi decise di non procedere legalmente: ma l’ex segretario del Partito ... open.online

