La sfida delle sardine: “A Napoli il 18 febbraio, lo stesso giorno di Salvini” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il 18 febbraio la Lega di Salvini verra’ a fare campagna elettorale sui nostri territori dopo averli depredati per oltre 30 anni, proveranno a prendere i voti della nostra gente dopo averci insultati. Noi li oscureremo. Saremo molti piu’ di loro”. Così inizia la nota stampa delle ‘sardine’ dove comunicano la loro presenza a Napoli nello stesso giorno in cui Matteo Salvini è atteso in città per la campagna elettorale della Lega. L’appuntamento è per il 18 febbraio alle 18,30 in piazza Dante come si legge nel comunicato. “Con noi ci saranno alcuni dei protagonisti delle lotte e delle vertenze lavorative, in primis i lavoratori Whirlpool, e poi artisti e cittadini di Napoli, Mattia Santori di Bologna e Jasmine Cristallo di Catanzaro. Nuotiamo uniti, compatti, coesi. Parleremo, canteremo e affronteremo ... anteprima24

Dondolino72 : RT @MicheleGioia12: La mancanza di equilibrio dell'#ASRoma 2020 è dettata in larga parte dallo scarso contributo difensivo di #Under. In fo… - mortaccivostrj : RT @MicheleGioia12: La mancanza di equilibrio dell'#ASRoma 2020 è dettata in larga parte dallo scarso contributo difensivo di #Under. In fo… -