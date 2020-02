La Roma fa quadrato e riparte: patto per la Champions (Di lunedì 10 febbraio 2020) Lungo faccia a faccia tra squadra e tecnico dopo la sconfitta contro il Bologna: sabato a Bergamo non si può sbagliare Come riporta La Gazzetta dello Sport, è andato in scena un lungo faccia a faccia tra i giocatori della Roma e il tecnico Paulo Fonseca dopo la sconfitta contro il Bologna. L’allenatore portoghese ha ribadito alla squadra la propria fiducia. Gli allenamenti sono fatti bene, la professionalità non si discute e così le qualità del gruppo. È un problema di fiducia in se stessi che a volte latita. Il tecnico, però, ha promesso anche altro: in sintesi, ha spiegato come il suo progetto è quello di proteggerli da tutto, anche dalle ingerenze dirigenziali. L’impressione generale è che la squadra sia uscita dal colloquio rafforzata e convinta. Tanti giallorossi sono certi che a Bergamo disputeranno una grande partita, riaprendo così il discorso della qualificazione in ... calcionews24

