La Roma celebra Bruno Conti: la ricorrenza speciale – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Roma celebra Bruno Conti attraverso Twitter. Esattamente 46 anni fa la prima delle 402 partite in giallorosso Giornata di ricorrenza in casa Roma. Esattamente 46 anni fa Bruno Conti giocava allo Stadio Olimpico la prima delle sue totali 402 partite con la casacca giallorossa addosso. Marazico celebrato dalla stessa società tramite il profilo Twitter. Conti rappresenta uno dei giocatori più forti e conosciuti dell’intera storia capitolina, abile anche a vincere un campionato del mondo nel 1982. Adesso è, da ormai tantissimi anni, una figura di rilievo all’interno del settore giovanile della Roma. calcionews24

