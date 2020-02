La riforma sulla prescrizione fa discutere al processo per la morte di Martina Rossi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Se le modifiche previste dalla riforma della prescrizione, in base al testo del ministro Bonafede, fossero state già legge, non si sarebbe estinto il reato di morte come conseguenza di altro delitto nel processo sulla vicenda di Martina Rossi, la studentessa di Genova deceduta precipitando dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011, dove era in vacanza e mentre, secondo le accuse, stava scappando da un tentativo di violenza sessuale di gruppo. È quanto si commenta in ambienti giudiziari e tra gli addetti ai lavori durante una pausa del processo di appello a Firenze per la vicenda di Martina Rossi.Imputati sono Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, sui quali adesso grava una sola accusa, quella di tentata violenza sessuale di gruppo, che peraltro è a rischio prescrizione per l’agosto 2021. L’altra accusa, appunto, la morte ... huffingtonpost

