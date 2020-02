La Regina ha convocato Harry e Meghan a Londra per il 9 marzo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Harry e Meghan attesi a Londra il 9 marzo Harry e Meghan sono stati convocati dalla Regina Elisabetta il 9 marzo per partecipare insieme al resto della famiglia reale britannica all’annuale Commonwealth Service a Westminster Abbey, con i rappresentanti dei governi di 53 Paesi. Secondo quanto riportano i tabloid britannici, la richiesta della loro presenza nel Regno Unito è arrivata direttamente dalla Regina Elisabetta II che il mese scorso ha dato il suo via libera al loro addio alla vita reale per cominciarne una nuova, libera e indipendente, in Canada. Intanto, secondo il Daily Mail, dopo la prima uscita pubblica a Miami la settimana scorsa per l”Alternative Investment Summit’ di JP Morgan, pagati, i duchi di Sussex avrebbero declinato l’invito a presentare uno degli ambiti premi alla notte degli Oscar che c’è stata ieri a Los Angeles. Harry e Meghan ... tpi

Regina convocato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Regina convocato