‘La Pupa e il Secchione e viceversa’, le anticipazioni della quinta puntata: provvedimento in arrivo per Giovanni Di Benedetti e Carlotta Cocina? Il video che sta facendo scalpore (Di lunedì 10 febbraio 2020) Per tutti gli appassionati de La Pupa e il Secchione si preannuncia una puntata scoppiettante Martedì 11 Febbraio in onda su Italia 1. Il motivo? Le anticipazioni ci hanno svelato che c’è stata una forte lite in villa che ha scosso gli animi di tutte le coppie. I protagonisti del litigio sono stati Carlotta Cocina ed il suo Secchione, Giovanni Tobia De Benedetti. La scorsa puntata, quando era stata eliminata la coppia di viceversa, Marco e Maestri, si era già discusso a proposito del feeling che sembrava esserci tra Carlotta ed un altro Secchione, Massa. Questa complicità non era piaciuta alla sua Pupa Marina, mentre De Benedetti si era mostrato sereno. Ma quando, nel corso della serata delle eliminazioni, è stato mostrato un video in cui Carlotta avrebbe volentieri scambiato De Benedetti con Massa, gli animi si sono scaldati. Ad attaccare Carlotta ci ha pensato poi anche Stella ... isaechia

