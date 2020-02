La pupa e il secchione anticipazioni, provvedimento per Carlotta e De Benedetti (Di lunedì 10 febbraio 2020) La pupa e il secchione, duro provvedimento per Carlotta Cocino e Giovanni De Benedetti Dopo l’ultima puntata in cui è stata mostrata soltanto una sintesi delle messe in onda che abbiamo visto sinora La pupa e il secchione si prepara a sorprenderci con un appuntamento che sarà ricco di colpi di scena: l’ultimo comunicato diramato … L'articolo La pupa e il secchione anticipazioni, provvedimento per Carlotta e De Benedetti proviene da Gossip e Tv. gossipetv

rinoc99 : RT @SuperGuidaTV: Attimi di tensione nella villa tra la pupa Carlotta e il secchione De Benedetti. Martedì 11 febbraio, in prima serata su… - SuperGuidaTV : Attimi di tensione nella villa tra la pupa Carlotta e il secchione De Benedetti. Martedì 11 febbraio, in prima sera… - Luckloki : @anna_salvaje hanno in mente le barbie hollywoodiane. (o in italiano, la pupa e il secchione) Da Marilyn non hanno imparato niente. -