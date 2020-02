La mamma di Morgan a Vieni da me, la sua telefonata con la voce rotta dall’emozione (Foto) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Finirà mai tutta questa storia da seguire in tv tra Morgan e Bugo considerando che a Vieni da me oggi ha anche telefonato in diretta la mamma di Marco Castoldi? La signora Luciana, la mamma di Morgan, dice di seguire spesso il programma della Balivo e oggi era davanti alla tv mentre tutti parlavano di suo figlio, quasi tutti difendendo Bugo contro Morgan. Purtroppo la telefonata è arrivata sul finire della trasmissione ma è bastato per dire ciò che forse ogni mamma avrebbe detto. Con la voce rotta dall’emozione ha ringraziato la conduttrice per la sua difesa a Marco, come lei solo il Criticonte. “Volevo presentare una difesa perché lui se ha fatto degli errori è perché è stato messo in condizione di farli… Io tutte le volte faccio la mamma con lui, lo sgrido, gli dico quello che non va bene”. Tenera la madre di Morgan, comprensibile il suo atteggiamento ma non ci sembra che suo figlio ... ultimenotizieflash

