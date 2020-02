La macchina della verità dall’Alabama incastra il compagno di Antonella Elia: è scontro con Barbara d’Urso – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) È scontro tra Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, e la conduttrice di Live – Non è la d’Urso, ovvero Barbara d’Urso. La colpa? La temutissima macchina della verità dell’Alabama. Il compagno della concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso infatti di sottoporsi alla macchina per dimostrare di non avere più alcun legame con la sua ex, nonostante qualche giorno fa siano uscite foto di loro due insieme. Peccato però che per la macchina della verità, Delle Piane avrebbe tradito Antonella ed avrebbe baciato la sua ex compagna. Le domande sono state ripetute più volte e, come ribadito dal tecnico, l’affidabilità della macchina arriva al 98%. Ovviamente Pietro non ha accettato gli esiti ed ha lanciato accuse di sabotaggio dirette al programma e implicitamente anche alla conduttrice Barbara d’Urso Utilizzerete questo domani al ... trendit

carmelitadurso : Domani sera a @LiveNoneladUrso macchina della verità per il fidanzato di @EliaAntonella ?????? quale sarà il verdetto… - trash_italiano : IL COMPAGNO DI ANTONELLA ELIA INCASTRATO DALLA MACCHINA DELLA VERITÀ DALL'ALABAMA. #noneladurso - trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 -