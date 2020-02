La Juve perde di nuovo Douglas Costa: starà fuori tre settimane (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’esterno brasiliano si era infortunato sabato a Verona: ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra e salterà l’Inter lastampa

SerafinoApAcHe : Secondo me se si perde con il Milan in coppa italia contro il Brescia si fa male e perdiamo contro l’inter la juve… - msn_italia : La Juve perde di nuovo Douglas Costa: starà fuori tre settimane - mimmocapp : @maxmassi969 Il fatto è che, per alcuni giornalisti e pseudo 'tifosi', vincere contro la Juve e più importante del… -