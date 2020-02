La Cina redarguisce l’Italia sul Coronvirus: «Sia obiettiva e si basi sulla scienza» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le tensioni viaggiano sulla via della Seta. E così, dopo giorni di indiscrezioni, il governo cinese parla apertamente di come l’Italia ha deciso di gestire l’emergenza Coronavirus. Nel mirino di Pechino, infatti, c’è la decisione del governo Conte di bloccare tutti i voli da e per la Cina – a esclusione di quelli che, nei giorni scorsi, sono serviti per riportare a casa i nostri connazionali che vivano a Wuhan e nelle altre cittadine della regione dell’Hubei, focolaio dei contagi -, ritenuta esagerata dal governo cinese e, soprattutto, non in linea con quello che dice la scienza. LEGGI ANCHE > Coronavirus monitor: quanti sono i morti e quali sono le misure di sicurezza messe in atto Insomma, secondo Pechino l’Italia si è fatta ammaliare da un terrorismo psicologico provocato dalla paura della diffusione del Coronavirus che, al netto dei numeri ... giornalettismo

