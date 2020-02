La chiamata alle armi di Matteo Renzi sulla prescrizione (Di lunedì 10 febbraio 2020) Matteo Renzi ha convocato per lunedì alle 21 tutti i suoi parlamentari. Di solito la riunione del gruppo di Italia viva si tiene a metà settimana ma questa volta si è deciso di anticipare l'appuntamento. Una convocazione straordinaria, dunque. All'ordine del giorno proprio l'argomento giustizia. "Vogliono buttarci fuori dalla maggioranza ma sarà il Pd ad assumersi la responsabilità. Noi non faremo alcuno sconto e manterremo il punto", spiegano fonti parlamentari di Iv all'AGI. "Volevamo - aggiungono le stesse fonti - stemperare la tensione, invece arrivano le provocazioni". Iv punta ad andare fino in fondo nella propria battaglia contro la riforma Bonafede. Anche se dovesse essere bocciato l'emendamento Annibali che punta al rinvio della riforma della prescrizione, Italia viva sarebbe pronta a votare la fiducia al Milleproroghe. Ma soltanto se non ... agi

