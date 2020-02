La celebrazione di Messi che con tre assist si riprende il Barcellona: “ha fretta di vincere” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tra due settimane arriva Messi al San Paolo. Con il Barcellona sulle spalle. Così il Pallone d’Oro, oggetto in questi giorni di “crisi” blaugrana di svariati riconteggi per capire chi e come potrebbe ingaggiarlo, in una sola sera s’è preso sulle spalle il carico emotivo del momento no e ha risolto tutto con tre assist decisivi. Ha ribaltato il Betis, 3-2, praticamente da solo. Dimostrando due cose. Uno: non ha mollato proprio niente. E due: gli manza Suarez. In Spagna la celebrazione del campione ritrovato (mai andato via) è obbligatoria. Il Mundo Deportivo scrive che “Messi cresce di fronte alle avversità e, inoltre, ha fretta di vincere. Sa che la sua esuberanza fisica, non la sua tecnica, andrà a ridursi col tempo. E anche se non è ancora così, non vuole perdere occasioni. Ha cercato la vittoria con rabbia. Il Barça trascinato da Messi si rifiuta di ... ilnapolista

napolista : La celebrazione di #Messi che con tre assist si riprende il #Barcellona: 'ha fretta di vincere' - ilNapolista -