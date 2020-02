La caccia al presunto tesoro della Lega: l’inchiesta esclusiva di Sono le Venti (Nove) tra Mosca e la Costa d’Avorio. Le anticipazioni (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’ultima volta insieme erano in un’aula di Tribunale come imputati per i fondi della Lega. Ma c’è una foto che unisce ancora l’ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, e Renzo Bossi. Ed è la foto di una cassa di ferro piena di soldi e diamanti, del valore di molti milioni di euro, scattata in Costa d’Avorio. Insieme ad altri documenti e interviste esclusive, la storia di quella cassa sarà raccontata, a partire da questa sera, da Sono Le Venti, il programma di approfondimento giornalistico di Peter Gomez sul Nove dal lunedì al venerdì alle 19.55. Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : LA CACCIA AL PRESUNTO TESORO DELLA LEGA L’anticipazione dell’inchiesta in onda da questa sera a #SonoLeVenti di… - fattoquotidiano : LA CACCIA AL PRESUNTO TESORO DELLA LEGA L’anticipazione dell’inchiesta in onda da lunedì a #SonoLeVenti, il program… - Italia_Notizie : La caccia al presunto tesoro della Lega: l’inchiesta esclusiva di Sono le Venti (Nove) tra Mosca e la Costa d’Avori… -