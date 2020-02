La bufala su Laura Boldrini «derubata nella sua villa di Porto Cervo» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Circola una falsa notizia su Laura Boldrini, ex Presidente della Camera dei Deputati oggi in forza al Partito Democratico, in cui si sostiene che abbia raccontato in un tweet di essere stata derubata nella sua villa a Porto Cervo vedendosi sottratta di beni per un valore di 34 mila euro. Il tweet, come la villa, non esistono. Tutto porta al sito Stampanuova.com, creato a fine gennaio 2020 e contenente diversi articoli dalla dubbia veridicità con molti banner pubblicitari invadenti. Al suo interno nessun disclaimer, ma soprattutto vi sono delle mancanze che potrebbero creare dei grossi problemi al suo proprietario. Il testo della bufala Ecco il testo della bufala che è stato ripreso all’interno di un forum: Laura Boldrini derubata: sottratti beni dal valore di 34.000€ mentre era in vacanza a Porto Cervo.Porto Cervo. Furti a raffica, anche con l’uso di gas narcotico, ... open.online

