La “bomba” Sangiuliano fa saltare in aria il centrodestra: tre liste (e Mastella) verso De Luca (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La “bomba” Sangiuliano fa saltare in aria gli accordi nella coalizione di centrodestra. La possibile discesa in campo del direttore del Tg2, Genny Sangiuliano, in quota Lega, come candidato presidente, apre la fuga di consiglieri e liste civiche verso la coalizione di Vincenzo De Luca. La prima lista a cambiare schieramento sarà quella a cui lavorano Angelo Montemarano, Antonio Milo ed Enzo D’Anna: i tre hanno un accordo con Stefano Caldoro. Ma nel caso in cui l’ex governatore saltasse, Milo, Montemarano e D’Anna non perderebbero tempo a passare con De Luca. Anche la lista centrista di Francesco Pionati (a metà settimana sarà aperto il comitato a Napoli) ha già bocciato l’ipotesi Sangiuliano. Ma l’addio che fa più rumore è quello di Clemente Mastella: il sindaco dimissionario di Benevento – in un’intervista a Il Mattino- ... anteprima24

“bomba” Sangiuliano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “bomba” Sangiuliano