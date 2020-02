Kojima Productions pubblica la T-shirt 'Connect for Australia': i proventi andranno ad un'associazione animalista del posto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Hideo Kojima ha pubblicato un tweet in cui afferma che la sua società, Kojima Productions, avrebbe rilasciato informazioni circa i modi per aiutare l'Australia a riprendersi dalla recente crisi degli incendi. Come previsto, la società contribuirà a raccogliere fondi, con i proventi che andranno ad un'organizzazione.A partire da oggi, il negozio di merchandising ufficiale Kojima Productions venderà una maglietta "Connect for Australia" e un avatar PSN. Tutti i proventi di questi acquisti verranno inviati alla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) in Australia, come annunciato nel tweet ufficiale. La maglietta stessa ha un prezzo di 25 dollari, mentre l'avatar può essere acquistato ad 1 dollaro. Tuttavia, se vi sentite generosi potete donare fino a 50 dollari per l'avatar di PS4 e aiutare così a donare più proventi.Lo slogan "Connect for Australia" è sicuramente ... eurogamer

