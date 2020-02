Juventus, senti Garcia: «Ci manca esperienza» – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il tecnico del Lione Garcia ha fatto il punto della situazione in vista delle prossime gare, tra cui quella contro la Juventus – VIDEO mancano ormai pochi giorni alla sfida tra Lione e Juventus, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I francesi, attualmente al nono posto in Ligue 1, sono reduci da una pesante sconfitta contro il Paris Saint-Germain. Il tecnico Rudi Garcia ha sottolineato quali siano i problemi della sua squadra, anche in ottica dell’impegno con i bianconeri che, sulla carta, rappresentano un ostacolo insormontabile: «Ci manca esperienza, ma speriamo di aver imparato». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

