Ivrea, falciate da un’auto mentre attraversano: dopo la zia morta anche la nipote (Di lunedì 10 febbraio 2020) Marina Guidetto è morta a poche ore dalla zia Maria Nappo dopo essere stata falciata in strada insieme alla 73enne a Ivrea. "Non ci sono parole per dire quanto mi mancherai, mi bastava averti intorno perché anche la giornata più storta prendesse una piega positiva grazie a te” ha scritto il sindaco di Strambino dove Marina lavorava. fanpage

