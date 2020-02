Italia Viva va allo scontro sulla prescrizione: "Pronti a sfiduciare Bonafede" (Di martedì 11 febbraio 2020) Il partito di Matteo Renzi alza la tensione ai massimi livelli dentro la maggioranza, arrivando a minacciare la sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Questo è ciò che deputati e senatori di Italia Viva concordano quando si riuniscono a tarda sera con l’ex premier. Il terreno di gioco è ancora quello della prescrizione, “un tema per noi caratterizzante, sui cui non possiamo retrocedere. Ci giochiamo la nostra esistenza. Vediamo che farà il Pd...”, dice un parlamentare.Il leader del resto per tutta la giornata è andato avanti promettendo a destra e a manca una mossa clamorosa come quella della mozione di sfiducia individuale al Guardasigilli: “Mi hanno dipinto come se fossi finito all’angolo ma in realtà sono loro ad avere le spalle al muro. Noi non molliamo nemmeno di un centimetro. Dicono che io mi ... huffingtonpost

lucianonobili : Dicevano: nessuno vi seguirà. Invece: segretari provinciali in tutta Italia, decine di migliaia di adesioni e la se… - ItaliaViva : INAUGURATA! @Ettore_Rosato, @TeresaBellanova e @lucianonobili al taglio del nastro. Da oggi Italia Viva ha una su… - crippa5stelle : Sfiduciare il ministro Bonafede significa sfiduciare il Governo. Italia Viva, invece di minacciare e provocare, si… -