Italia e NATO, cooperazione diplomatica per le nuove sfide da affrontare (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’appuntamento è per il 7 Febbraio 2020: la Conferenza “Italia e NATO: cooperazione e nuove sfide” con l’Ambasciatore Francesco M. Talò si prefigge l’obiettivo di analizzare, in modo critico, la partecipazione Italiana alla NATO. L’Ambasciatore Francesco M. Talò, Rappresentante Permanente d’Italia presso la NATO, il Prof. Vittorio E. Parsi, docente di Relazioni Internazionali, il Prof. De Leonardis, docente di Storia dei Trattati e Politica Internazionale, e Fabrizio W. Luciolli, Presidente del Comitato Atlantico Italiano, discutono del ruolo della NATO all’interno del sistema internazionale odierno, con particolare attenzione al multilateralismo Italiano degli ultimi 65 anni. Il luogo è Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore 1 Largo Agostino Gemelli . L’Italia è uno degli Stati fondatori della NATO. Per quanto sconfitta nella seconda guerra mondiale, vi è stata ... ildenaro

