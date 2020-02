iPhone 9 costerà 399 dollari. In Italia sarà altrettanto economico? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Come già anticipato più volte durante le scorse settimane, un nuovo smartphone Apple potrebbe essere già presentato durante il trimestre in corso e si tratterà del presunto modello economico. Stavolta è MacRumors a rilasciare alcune ulteriori ipotesi sull’iPhone 9 (detto anche iPhone SE 2), e in particolare sul prezzo di listino che potrebbe essere stabilito dalla società di Cupertino. Secondo la fonte, infatti, l’iPhone low cost entrerà in produzione già in questi giorni per essere svelato durante il mese di marzo anticipando la Wwdc o il solito keynote autunnale che invece, sarà decisivo per la presentazione degli iPhone 12. Sebbene i rumor prevedano il nuovo processore A13 Bionic, 3GB di RAM, una fotocamera posteriore dotata di un singolo sensore, un display da 4,9 pollici e disponibilità nei tagli da 64GB e 128GB, il dispositivo – probabilmente dall’aspetto ... wired

