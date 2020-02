INVERNO annichilito! Caldo anomalo senza fine in Europa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nonostante la violenta tempesta di quest'avvio settimana e l'arrivo d'aria un po' più fredda d'origine polare marittima, l'INVERNO continua a stentare su gran parte del Continente Europeo, non solo in Italia, con temperature diffusamente più elevate rispetto alle medie tipiche del periodo. Dopo il gennaio più Caldo di sempre in Europa, anche quest'inizio febbraio non mostra particolari inversioni di marcia. Negli ultimi 7 giorni, il clima più anomalo ha riguardato le nazioni centro-occidentali dell'Europa e anche la Scandinavia. Discorso leggermente diverso per la parte orientale dell'Europa, che ha risentito della discesa di un'irruzione fredda artica che ha portato clima più rigido e anche nevicate nell'ultima della settimana appena trascorsa. Gli effetti sono ben evidenti nella mappa delle anomalie, da cui possiamo notare che le temperature settimanali sono ... meteogiornale

