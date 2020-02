Inter Napoli: trasferta vietata ai residenti in Campania (Di lunedì 10 febbraio 2020) È stata vietata la trasferta per i residenti in Campania che avrebbero voluto assistere alla sfida tra Inter e Napoli di Coppa Italia È stata vietata la trasferta per i residenti in Campania che avrebbero voluto assistere alla sfida tra Inter e Napoli di mercoledì 12 febbraio, valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia. «A seguito della Determinazione dell’Osservatorio, la vendita dei tagliandi per i residenti in Campania è vietata. La FC Inter procederà al rimborso nei confronti di coloro che hanno acquistato il biglietto prima della Determinazione dell’Osservatorio, che ha vietato la trasferta ai residenti in Campania», si legge nel comunicato pubblicato dal club azzurro. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

