Inter-Napoli Coppa Italia 2020 | orario | programma | tv | streaming | probabili formazioni

Mercoledì 12 febbraio, presso lo stadio San Siro di Milano, è in programma la semifinale di andata della Coppa Italia di calcio maschile 2020 tra Inter e Napoli. Il match rappresenterà un'altra tappa importante per le stagioni di entrambe le squadre che, per motivi diversi, ripongono grandi attenzioni al cammino in questa competizione. Gli "azzurri" di Rino Gattuso, dopo essersi in parte ritrovati grazie all'arrivo del tecnico calabrese, hanno individuato proprio nella Coppa nazionale una grande chance per aggiustare una stagione sin qui deficitaria in Campionato; i nerazzurri di Antonio Conte invece – in piena lotta per il tricolore – non vorranno mostrare debolezze cercando di arrivare sino in fondo anche in questa kermesse. Milik contro Lukaku, Meret contro Handanovic e tanti altri duelli dovrebbero animare una partita che si preannuncia ricca di ...

