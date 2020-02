Inter, dalla difesa all’attacco: Lukaku è il bomber tuttocampo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il belga ha messo a segno 17 gol in campionato. In stagione sono 21 contando Coppa Italia e Champions League. Romelu Lukaku, professione attaccante e non solo. Il bomber che Antonio Conte ha sempre voluto in squadra non è solamente in grado di segnare (tanto), ma anche di costruire, difendere e ragionare. Il belga è un giocatore poliedrico e le statistiche sono lì a dimostrarlo. La partita contro il Napoli è un chiaro esempio. Il numero 9 nerazzurro ha corso in lungo e in largo spesso trovandosi anche nella propria metà campo per far salire la squadra e sempre contro il Napoli è stato leggermente decisivo con la sua doppietta. Nella gara Interna contro il Cagliari si è abbassato molte volte a dare una mano alla manovra e ha dialogato spesso sull’asse destro con Ashley Young. Contro il Milan Lukaku si è visto raramente in area di rigore, se non sul gol del 4-2. L’ex United ... calcionews24

