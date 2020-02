Inter capolista: emergenza portiere. Infortunato Handanovic, contatto con Viviano (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sono attese in giornata le visite mediche di Emiliano Viviano. Il portiere fiorentino, svincolato (che in passato ha vestito le maglie di Brescia, Bologna, Fiorentina, Sampdoria e Spal), sembra essere la strada giusta per cautelare la retroguardia nerazzurra dopo l'infortunio di Samir Handanovic firenzepost

