Infortunio Pavoletti, ricaduta al ginocchio già operato: lesione al legamento crociato (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nuovo, grave Infortunio per Leonardo Pavoletti. L'attaccante del Cagliari ha rimediato una "lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione" la scorsa estate. Lo rivedremo in campo solo nella prossima stagione. fanpage

