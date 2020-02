Infortunio Pavoletti, la punta del Cagliari: «Destino crudele» – FOTO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Leonardo Pavoletti interviene su Instagram dopo la notizia del suo Infortunio: ecco le parole dell’attaccante del Cagliari – FOTO Non c’è pace per Leonardo Pavoletti. Gli esami odierni dopo l’Infortunio hanno evidenziato una nuova lesione del legamento crociato. Ecco il commento del giocatore del Cagliari su Instagram dopo lo stop. «Il Destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore. Leo». View this post on Instagram Il Destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di ... calcionews24

DiMarzio : #Pavoletti: 'Il destino è crudele, fatico a sorridere' Il messaggio dell'attaccante del #Cagliari dopo l'infortunio - SkySport : Pavoletti e i giocatori che hanno subito infortunio allo stesso ginocchio - SkyTG24 : Cagliari, dramma Pavoletti: lesione al ginocchio già operato -