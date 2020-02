Infortunio Pavoletti: arrivano gli auguri di pronta guarigione dell’Inter – FOTO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Infortunio Pavoletti: il nuovo stop dell’attaccante del Cagliari ha intristito il mondo del calcio italiano. Ecco il messaggio dell’Inter L’Infortunio di Pavoletti ha intristito tutto il mondo del calcio. L’attaccante del Cagliari si è rotto nuovamente il ginocchio sinistro, già operato mesi fa. Tanti messaggi di solidarietà per Pavoletti tra cui quello dell’Inter. L’account Twitter della società nerazzurra ha twittato augurando un pronto rientro in campo all’attaccante del Cagliari. Forza Leo @Pavoletti, con la tua grinta tornerai presto in campo: ti aspettiamo! calcionews24

