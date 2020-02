Incidente su A91, code su Roma-Fiumicino (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma – A causa di un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture, si registra traffico rallentato con code in formazione lungo l’autostrada A91 ‘Roma-Fiumicino’, in direzione Fiumicino. Il rallentamento e’ localizzato in prossimita’ del km 6, all’altezza dell’area di servizio Magliana Nord. Il transito e’ provvisoriamente consentito sulla sola corsia di sorpasso. Sul posto sono presenti le squadre di Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilita’, per l’esecuzione dei rilievi e per ripristinare la circolazione nel piu’ breve tempo possibile. L'articolo Incidente su A91, code su Roma-Fiumicino proviene da RomaDailyNews. romadailynews

