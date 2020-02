Inchiesta affidi Bibbiano, in una chat spunta il bimbo da assegnare all’ex terrorista delle Br (Di lunedì 10 febbraio 2020) Due indagate nell’ambito dell'Inchiesta Angeli e Demoni sugli affidinella Val d’Enza parlano fra loro a maggio del 2015: "Chi glielo dice al giudice?". In un’altra chat la stessa l'ex dirigente Federica Anghinolfi, parlando con un collega del Comune di Bibbiano, proponeva di privilegiare l’assunzione di assistenti sociali che avessero subìto abusi sessuali nel loro passato. fanpage

