In Svizzera L’Omofobia È Ora Punita Come il Razzismo (Di lunedì 10 febbraio 2020) È un momento storico per la Svizzera. Nella giornata di ieri, 9 febbraio 2020, si è tenuto il referendum per approvare o abrogare una nuova legge. In base alla norma, l’omofobia, ovvero la discriminazione delle persone sulla base del loro orientamento sessuale, è ora illegale. Questa legge è stata approvata da oltre il 63% dei votanti. Nello specifico, gli elettori che hanno espresso il loro sì sono così ripartiti: l’80,2% nel Canton Vaud, il 76,3% a Ginevra, il 63,5% a Zurigo. Ci sono stati comunque dei “no”, che hanno prevalso in tre piccoli cantoni germanofoni situati nel centro e nell’est della Svizzera. La legge contro l’omofobia era però stata depositata nel 2013. Solo nel 2018, il Parlamento aveva fornito la sua approvazione. In questo modo, il governo e la maggioranza dei partiti avevano appoggiato il testo della norma. Contro questa ... youreduaction

fattoquotidiano : Svizzera, gli elettori approvano la nuova legge contro la discriminazione: l’omofobia sarà punita penalmente come i… - repubblica : La Svizzera dice sì alla legge contro l'omofobia. Sarà punita come il razzismo [aggiornamento delle 18:41] - HuffPostItalia : In Svizzera l'omofobia sarà punita come il razzismo -