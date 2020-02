In nome della lotta alla “casta” si distrugge la Democrazia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Contro la Democrazia dei partiti e contro il sistema parlamentare, iniziando dal Partito Radicale guidato da Pannella, viene condotta una battaglia senza quartiere da oltre trent'anni. La lotta politica ai corpi intermedi è stata portata avanti, di volta in volta, in nome della moralizzazione della vita pubblica, della riduzione dei costi della politica, della governabilità, della lotta ai privilegi della casta, della Democrazia diretta, delle nuove tecnologie comunicative che (...) - Tribuna Libera feedproxy.google

tvdellosport : ??ULTIM’ORA (via @AlfredoPedulla ) Dopo il ko della @spalferrara contro il #Sassuolo, la panchina di Leonardo… - MarioManca : Mancano 5 minuti alla diretta della cerimonia degli #Oscars: ieri, a quest'ora, a #Sanremo2020 dovevamo aspettare a… - _MiBACT : #Parma è la Capitale Italiana della Cultura 2020, segui eventi e attività su @parma2020off! La @pilottaparma, il cu… -