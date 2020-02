In lavorazione il nuovo BioShock (Di lunedì 10 febbraio 2020) by Hynerd.it Un’incognita i tempi di sviluppo del progetto BioShock Infinite (2013), il terzo ed ultimo capitolo sparatutto in prima persona dell’acclamata serie di fantascienza, dove si affronta il tema del multiverso o delle cosiddette dimensioni parallele, risulta essere uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi con ben 11 milioni di copie, mentre le vendite complessive con i precedenti titoli fino a maggio 2019 fanno registrare un indice di oltre 33 milioni con un fatturato prodotto fra i più alti del settore e collocando la società Take Two Interactive fra le maggiori software house a livello mondiale. Inoltre è risaputo che la compagnia ha lanciato abbastanza recentemente un nuovo studio di sviluppo chiamato Cloud Chamber con il compito tra l’altro di lavorare proprio sul prossimo BioShock, un team in cui non compare in alcun modo Ken Levine. La ... hynerd

MorandiManuel : RT @Siderweb: #Vale punta sulla lavorazione magnetica del minerale. Nel 2022 attivo in #Brasile il nuovo impianto da 100 milioni di dollari… - cyber_bang : Activision annuncia l’arrivo di un nuovo Call Of Duty! Ci sono inoltre in lavorazione alcune remaster!????… -